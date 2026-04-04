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Osterbräuche rund um den Bodensee
Folge 1: Osterbräuche rund um den Bodensee
56 Min.Folge vom 04.04.2026
Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die am Ostermontag endet. Die Doku von ORF Vorarlberg führt rund um den Bodensee durch vielfältige Osterbräuche: von der Geldbittelwäsch in Bregenz über kunstvolle Osterbrunnen in Deutschland und der Schweiz bis zu Palmweihe, Osterfeuer, Märkten, Eiertütschen und der Suche nach dem Osternest. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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Osterbräuche rund um den Bodensee
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