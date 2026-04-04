Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Osterbräuche rund um den Bodensee

Osterbräuche rund um den Bodensee

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.04.2026
Osterbräuche rund um den Bodensee

Osterbräuche rund um den BodenseeJetzt kostenlos streamen

Osterbräuche rund um den Bodensee

Folge 1: Osterbräuche rund um den Bodensee

56 Min.Folge vom 04.04.2026

Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die am Ostermontag endet. Die Doku von ORF Vorarlberg führt rund um den Bodensee durch vielfältige Osterbräuche: von der Geldbittelwäsch in Bregenz über kunstvolle Osterbrunnen in Deutschland und der Schweiz bis zu Palmweihe, Osterfeuer, Märkten, Eiertütschen und der Suche nach dem Osternest. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Osterbräuche rund um den Bodensee
ORF2
Osterbräuche rund um den Bodensee

Osterbräuche rund um den Bodensee

Alle 1 Staffeln und Folgen