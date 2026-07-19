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Ostrowski macht Urlaub

Ostrowski macht Urlaub - Am und im Berg

ServusTVFolge vom 19.07.2026
Ostrowski macht Urlaub - Am und im Berg

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Ostrowski macht Urlaub

Folge vom 19.07.2026: Ostrowski macht Urlaub - Am und im Berg

76 Min.Folge vom 19.07.2026

Der gebürtige Steirer Michi Ostrowski bricht in seine ursprüngliche Heimat auf, um dort eine Woche seines wohlverdienten Urlaubs zu verbringen. Auf gewohnt humorige und manchmal etwas schräge Art erkundet er die sagenumwobene Geschichte sowie die Gegend rund um den Erzberg. Doch zuvor zieht er mit Sack und Pack auf die Alm

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