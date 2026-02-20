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Fall 18 (Aylin Tezel / Kostja Ullmann)

OneGateStaffel 2Folge 8
Fall 18 (Aylin Tezel / Kostja Ullmann)

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Folge 8: Fall 18 (Aylin Tezel / Kostja Ullmann)

5 Min.Ab 6

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

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