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Paare

Friederike Kempter / Mehdi Nebou (Paris - Berlin)

OneGateStaffel 3Folge 1vom 20.02.2026
Friederike Kempter / Mehdi Nebou (Paris - Berlin)

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Folge 1: Friederike Kempter / Mehdi Nebou (Paris - Berlin)

5 Min.Folge vom 20.02.2026Ab 6

Deutschlands Top-Schauspieler:innen geben sich auf dem Sofa die Ehre. Eine Kamera, ein Paar und ein unsichtbarer Therapeut - in pointierten Mini-Dramen von drei Minuten erleben die Zuschauer:innen Beziehungsgeschichten in all ihren Facetten.

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