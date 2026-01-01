Paradise Kitchen Bali
Folge 7: Potato
23 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Lauren erkundet die kulinarischen Möglichkeiten der Kartoffel. Sie zeigt, wie man perfekt knusprige Kartoffelecken, ein herzhaftes Kartoffel-Gemüse-Curry und ein unschlagbares hausgemachtes Gnocchi-Rezept zubereitet.
Paradise Kitchen Bali
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reise, Abenteuer, Kochen
Produktion:NL, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TERN Distribution