Paranormal Roadtrip

Das Armenhaus

TLC
Folge vom 03.01.2026
Das Armenhaus

Das ArmenhausJetzt kostenlos streamen

Paranormal Roadtrip

Folge vom 03.01.2026: Das Armenhaus

44 Min.
Ab 12

Der Roadtrip geht weiter und wird immer düsterer: Chelsea revanchiert sich mit einem Ort des Grauens, von dem Dakota noch nie gehört hat. Das Greene County Almshouse sollte eigentlich Armen und Bedürftigen ein schützendes Heim sein, stattdessen fanden sie hier Qual und Schmerz. Sadistische Strafen, wie Schläge mit einem Rohrstock, waren hier an der Tagesordnung. Und die Experten finden schon bald den Kerker, wo Bewohner aufs Brutalste gefoltert wurden. 

