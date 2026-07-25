Unheimliche Begegnungen in der NachtJetzt kostenlos streamen
Paranormal Roadtrip
Folge vom 25.07.2026: Unheimliche Begegnungen in der Nacht
44 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 12
In einem abgelegenen, verlassenen Sanatorium und Gefängnis in Pennsylvania, das verflucht sein soll, wird das Team mit dem Schrecken in der Dunkelheit konfrontiert. Schon als die Einrichtung noch geöffnet war, wurde von paranormalen Aktivitäten berichtet. Geistererscheinungen wurden gesichtet und selbst ohne Hilfsmittel war Stimmengeflüster zu hören. Und als ob das nicht schon genug wäre, um die Crew zu erschüttern, hat Dakota ein dunkles und sehr schräges Experiment geplant, um die Angst nochmal zu verstärken…
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: Warner Bros. Discovery, Inc.