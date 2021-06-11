Paranormal SOS
Folge vom 11.06.2021: Das Mädchen auf der Treppe
43 Min.Folge vom 11.06.2021Ab 12
Das Ghost-Hunter-Trio, bestehend aus Medium Chris Fleming, Psychologin Jayne Harris und Technikfreak Barri Ghai ist auf der Jagd nach dem Übersinnlichen und gibt alles, um Besucher:innen aus dem Jenseits zu vertreiben. Heute geht es ins alte englische Städtchen Hertford, in dem die paranormalen Ermittler:innen ein Spukhaus aus dem 19. Jahrhundert unter die Lupe nehmen. Im Keller des Gebäudes war früher ein Gefängnis – die zum Tode Verurteilten wurden auf der anderen Straßenseite gehängt. Kein Wunder, dass negative Energien hier immer noch zu spüren und an manchen Stellen sogar Geisterflecken zu sehen sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: Warner Bros. Discovery, Inc.