Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Patagonien

Die Fjorde

ServusTVStaffel 1Folge 2vom 15.04.2026
Die Fjorde

Die FjordeJetzt kostenlos streamen

Patagonien

Folge 2: Die Fjorde

40 Min.Folge vom 15.04.2026

Die Fjorde an der Pazifikküste Patagoniens sind atemberaubend schöne, überflutete Täler, die über Jahrtausende hinweg vom Eis geformt wurden! Sie beherbergen eine Vielzahl von Wildtieren, darunter das größte jemals lebende Tier, den Blauwal, sowie den scheuen, endemischen Weißbauchdelfin!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Patagonien
ServusTV
Patagonien

Patagonien

Alle 1 Staffeln und Folgen