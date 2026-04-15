Patagonien
Folge 2: Die Fjorde
40 Min.Folge vom 15.04.2026
Die Fjorde an der Pazifikküste Patagoniens sind atemberaubend schöne, überflutete Täler, die über Jahrtausende hinweg vom Eis geformt wurden! Sie beherbergen eine Vielzahl von Wildtieren, darunter das größte jemals lebende Tier, den Blauwal, sowie den scheuen, endemischen Weißbauchdelfin!
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