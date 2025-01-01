Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust

Dominus, Pornofilm, Callboy: Was macht Frau wirklich an?

Dominus, Pornofilm, Callboy: Was macht Frau wirklich an?

Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust

Folge 2: Dominus, Pornofilm, Callboy: Was macht Frau wirklich an?

Sex-Expertin Paula Lambert reist quer durch Deutschland, um die Geheimnisse der weiblichen Lust zu lüften. Während unterschiedliche Frauen von ihren Erfahrungen, Sehnsüchten und Wünschen berichten, erlebt selbst Paula die ein oder andere Überraschung. Welche Fragen bewegen die Damenwelt in Sachen Sex und Liebe wirklich?

Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust
Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust

Paula kommt - Auf der Suche nach der weiblichen Lust

