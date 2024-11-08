Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Sexpositive und selbstbestimmt

sixxStaffel 12Folge 3vom 08.11.2024
Sexpositive und selbstbestimmt

Sexpositive und selbstbestimmtJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 3: Sexpositive und selbstbestimmt

40 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12

Gemeinsam mit ihren Gästen diskutiert Paula längst überholte Konventionen. Kann eine offene Beziehung auf Dauer funktionieren? Und wie wichtig ist die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse in einer Partnerschaft? Während Anna ihre Ehe mit wechselnden Sex-Dates und Affären frisch hält, genießt die 24-jährige Annabel ihr neu gewonnenes Single-Dasein. Außerdem empfängt Paula Deutschlands bekannteste Sexarbeiterin Salomé Balthus, die einen ganz besonderen Escortservice führt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen