sixxStaffel 12Folge 4vom 15.11.2024
40 Min.Folge vom 15.11.2024Ab 12

In Paulas Talkrunde geht es diesmal um die Themen Sexualität und Geschlechterzugehörigkeit. Transfrau Lia Costa, die pansexuelle Sophie und die lesbische Bine berichten von ihren unterschiedlichen Erfahrungen mit der Liebe. Doch wie gehen die drei Damen mit dem gesellschaftlichen Druck um? Und was bedeutet es für sie, queer zu sein?

