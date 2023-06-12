Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 1: Der Orgasmus-Realtalk!
46 Min.Folge vom 12.06.2023Ab 12
Heiß begehrt, doch längst nicht immer erreicht: Es geht um den weiblichen Orgasmus. Paula feiert bei einem Mädelsabend mit drei verschiedenen Frauen den ultimativen Höhepunkt. Dabei verraten die Gäste wie, wann und mit wem sie am besten kommen und woran es manchmal auch hapert. Außerdem erzählen sich die Frauen sexy Geheimnisse, räumen mit landläufigen Meinungen auf und es gibt unterhaltsamen Nachhilfeunterricht in Sachen weiblicher Anatomie.
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Genre:Selbstoptimierung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2013
12SEXUALITAET
Copyrights:© sixx
