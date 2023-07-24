Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 8: Sexuelle Fantasien
47 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 16
Sexy Rollenspiele, erotische Fesselung oder doch ein flotter Dreier? Heute dreht sich bei Paulas Mädelsabend alles um sinnliches Kopfkino und geheime Sexfantasien. Die Moderatorin empfängt drei Gäste, die diesbezüglich ganz unterschiedliche Erfahrungen mitbringen. Zwischen Deep Talk und intimen Enthüllungen lässt sich eine Teilnehmerin sogar professionell fesseln.
