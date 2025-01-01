Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Gangbang - Ein Mann reicht mir nicht!

Folge 7

Folge 7: Gangbang - Ein Mann reicht mir nicht!

Kuschelsex ist nichts für Vivien: Die 20-jährige Berlinerin steht auf Pornos und insbesondere auf Gangbang. Gerne würde sie sich von fünf bis sechs Männern einmal so richtig rannehmen lassen. Freimütig plaudert sie mit Paula in einer Kfz-Werkstatt über ihre Fantasien, Doppelpenetration und Analsex. Die Gossip Grannies versuchen hingegen zu erklären, was eigentlich ein Gangbang ist.

