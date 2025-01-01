Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

DJ, Stripper, Footballspieler - Ich hatte Sex nach Liste!

sixxStaffel 4Folge 4
29 Min.Ab 16

Die 34-jährige Sandra hat nichts ausgelassen: Anhand einer Sexliste, die sie mit 21 Jahren angelegt hat, tobte sie sich ordentlich aus. Ihr Ziel war es, mit möglichst vielen verschiedenen Männern Erfahrungen zu sammeln. Während der Stripper und der DJ beispielsweise erotische Flops waren, konnte ein Footballspieler ordentlich punkten. Heute lebt Sandra in einer glücklichen Beziehung und möchte keines ihrer Abenteuer missen.

