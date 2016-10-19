Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Was ist Polyamorie?
26 Min.Folge vom 19.10.2016Ab 12
Die 31-jährige Elisa führt parallel zwei Beziehungen mit zwei Männern - sie hat genug Liebe für beide. Im Talk mit Paula erklärt sie, wie dieses Beziehungsmodell funktionieren kann, welche Regeln es gibt und wie sich der Sex mit beiden Männern unterscheidet.
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen