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Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Sex oder Liebe - für was soll ich mich entscheiden?

sixxStaffel 7Folge 3vom 18.10.2017
Sex oder Liebe - für was soll ich mich entscheiden?

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Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 3: Sex oder Liebe - für was soll ich mich entscheiden?

33 Min.Folge vom 18.10.2017Ab 16

Die 26-jährige Marina steckt in der Zwickmühle: Der eine Mann in ihrem Leben beschert ihr Schmetterlinge im Bauch, mit dem anderen hat sie den besten Sex ihres Lebens, doch die Gefühle fehlen. Wofür soll sie sich nur entscheiden? Muss sie sich überhaupt entscheiden?

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