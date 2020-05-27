Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Mann, Frau, Trans - egal. Ich liebe ohne Schubladen!

sixxStaffel 10Folge 3vom 27.05.2020
Mann, Frau, Trans - egal. Ich liebe ohne Schubladen!

Mann, Frau, Trans - egal. Ich liebe ohne Schubladen!Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 3: Mann, Frau, Trans - egal. Ich liebe ohne Schubladen!

34 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 12

Für die 22-jährige Celina spielt das Geschlecht eines Menschen in der Liebe keine große Rolle. Vielmehr ist ihr der Charakter der Person, mit der sie eine Beziehung eingeht, wichtig. In ihrer Freizeit schlüpft die freche Berlinerin gerne in verschiedene Rollen und tritt auch als Dragqueen auf. Im Talk mit Paula erzählt sie von pikanten Vorlieben und ihren ersten sexuellen Erfahrungen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen