Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paulas Teenie-Talk: Die erste Liebe

sixxStaffel 10Folge 8
Paulas Teenie-Talk: Die erste Liebe

Paulas Teenie-Talk: Die erste LiebeJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 8: Paulas Teenie-Talk: Die erste Liebe

31 Min.Ab 12

Emilia und Pascal sind seit zehn Monaten ein glückliches Paar - und das obwohl die beiden zu Beginn gar keine Beziehung eingehen wollten. Im Talk mit Paula verraten sie, wie aus Freundschaft-Plus plötzlich mehr wurde. Außerdem erzählt Anita von ihrer ersten großen Liebe, die mit der Zeit zu einem echten Albtraum wurde.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen