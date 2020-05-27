Mann, Frau, Trans - egal. Ich liebe ohne Schubladen!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 3: Mann, Frau, Trans - egal. Ich liebe ohne Schubladen!
34 Min.Folge vom 27.05.2020Ab 12
Für die 22-jährige Celina spielt das Geschlecht eines Menschen in der Liebe keine große Rolle. Vielmehr ist ihr der Charakter der Person, mit der sie eine Beziehung eingeht, wichtig. In ihrer Freizeit schlüpft die freche Berlinerin gerne in verschiedene Rollen und tritt auch als Dragqueen auf. Im Talk mit Paula erzählt sie von pikanten Vorlieben und ihren ersten sexuellen Erfahrungen.
