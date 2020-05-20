Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Verliebt, verlobt, schwanger.

sixxStaffel 10Folge 5vom 20.05.2020
Verliebt, verlobt, schwanger.

Verliebt, verlobt, schwanger.Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 5: Verliebt, verlobt, schwanger.

33 Min.Folge vom 20.05.2020Ab 12

Fabian und Angie kennen sich gerade mal sechs Monate, als klar wird, dass Angie schwanger ist. Das Paar ist sich jedoch schnell einig, seiner kleinen Familie eine Chance geben zu wollen. Im Talk mit Paula berichten die jungen Eltern von der Schwangerschaft und wie sich ihr Sexualleben mit der Zeit verändert hat. Denn obwohl die beiden zu Beginn gar nicht genug voneinander kriegen konnten, hatten sie zum Ende der Schwangerschaft mit einer regelrechten Sexflaute zu kämpfen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen