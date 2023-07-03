Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Love upgrade!

sixxStaffel 13Folge 4vom 03.07.2023
Love upgrade!

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 4: Love upgrade!

44 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 12

Rein, raus - das war's? Sex kann doch so viel mehr sein. Paulas heutigen Gästen ist es gelungen, ihr Sex- und Liebesleben nachhaltig noch mehr zu genießen und ein Love Upgrade zu feiern. Die sexy Geschichten werden mit viel Humor und Begeisterung erzählt und die Beteiligten plaudern unverblümt über ihre sinnlichen sowie inspirierenden Erlebnisse.

