Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 7: Was Frauen und Männer "wirklich" wollen
44 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 12
Heute möchte Paula mit ihren Gästen herausfinden, was Frauen und Männer in puncto Sexualität wirklich wollen. Unterscheiden sich die Bedürfnisse so sehr, wie oft vermutet? Die Independent Escort-Dame Lenia, der Urologe und TikTok-Star Volker und Rebecca, die sich vor fünf Jahren als homosexuell geoutet hat, räumen in launiger Runde mit Mythen auf. Dabei verraten sie sich intime Geheimnisse und gewinnen neue Erkenntnisse.
