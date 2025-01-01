Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Von der Edelhure zur Frauenliebe

sixxStaffel 6Folge 2
Von der Edelhure zur Frauenliebe

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 2: Von der Edelhure zur Frauenliebe

29 Min.Ab 16

Die 43-jährige Trixie hat über 20 Jahre lang als Edelhure ihr Geld gemacht. Der Weg ins Rotlicht war ihre freiwillige Entscheidung. Mittlerweile hat die dreifache Mutter einen extremen Lebenswandel hinter sich: Sie liebt eine Frau und betreibt einen Bio-Laden. Mit Paula bequatscht sie die Anekdoten aus ihrem früheren Leben und erzählt, warum sie dem Milieu den Rücken gekehrt hat.

sixx
