Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Wir gehen swingen! Ich steh drauf, wenn mein Freund andere Frauen vögelt

sixxStaffel 7Folge 10
Folge 10: Wir gehen swingen! Ich steh drauf, wenn mein Freund andere Frauen vögelt

34 Min.Ab 16

Was für andere Frauen ein absolutes No-Go ist, ist für Simone purer Lustgewinn: Sie liebt es, ihren Freund Sven beim Sex mit anderen Frauen zu beobachten. Die beiden gehen regelmäßig in den Swingerclub und leben dort ihre Fantasien aus. Bei einem flotten Dreier gibt es nur eine Regel: Die Frau wird gemeinsam ausgesucht, sodass beide auf ihre Kosten kommen. Bei Paula berichten Simone und Sven von ihren Erfahrungen.

