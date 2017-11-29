Wild Thing - Junge Männer sind die besseren Liebhaber!Jetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 9: Wild Thing - Junge Männer sind die besseren Liebhaber!
32 Min.Folge vom 29.11.2017Ab 12
Saskia steht auf wilden, harten Sex. Ihre bisherigen Partner konnten sie in dieser Hinsicht nie befriedigen. Seit sie mit einem zwölf Jahre jüngeren Mann zusammen ist, hat Saskia endlich ein Sexleben, das sie erfüllt und das ihr mächtig Spaß macht: Ihr Partner hat keine Berührungsängste, ist experimentierfreudig und gibt im Bett den Ton an. Doch manchmal scheint der Altersunterschied doch ein Problem zu sein, wie Saskia Paula erzählt.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen