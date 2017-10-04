Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Von der Sexflaute zum Super-Sex!

sixxStaffel 7Folge 1vom 04.10.2017
Von der Sexflaute zum Super-Sex!

Von der Sexflaute zum Super-Sex! Jetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 1: Von der Sexflaute zum Super-Sex!

33 Min.Folge vom 04.10.2017Ab 12

Die 36-jährige Candy erlebte in den ersten Jahren mit ihrem Freund abwechslungsreichen und aufregenden Sex. Als die beiden zusammenzogen stellte sich schleichend eine Flaute im Bett ein. Doch das Liebespaar wollte die Beziehung nicht aufgeben und ließ nichts unversucht, um die Funken wieder sprühen zu lassen - letztendlich erfolgreich. Candy erzählt Paula, wie das funktioniert hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen