Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Hetero? Homo? Bi? Ich will mich nicht festlegen

sixxStaffel 7Folge 5vom 01.11.2017
Hetero? Homo? Bi? Ich will mich nicht festlegen

Hetero? Homo? Bi? Ich will mich nicht festlegenJetzt kostenlos streamen

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Folge 5: Hetero? Homo? Bi? Ich will mich nicht festlegen

29 Min.Folge vom 01.11.2017Ab 12

Die 25-jährige Sofia liebt sowohl Männer als auch Frauen, sie verliebt sich nicht in ein Geschlecht, sondern in den Menschen. Frauen, androgyne Männer, "echte" Kerle - Sofia hat viele Erfahrungen gesammelt, doch für die große Liebe hat es bislang nicht gereicht. Sie erzählt Paula, was guter Sex für sie bedeutet und wie sie ihre eigene Sexualität entdeckt hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
sixx
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten

Alle 14 Staffeln und Folgen