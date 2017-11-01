Hetero? Homo? Bi? Ich will mich nicht festlegenJetzt kostenlos streamen
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Folge 5: Hetero? Homo? Bi? Ich will mich nicht festlegen
29 Min.Folge vom 01.11.2017Ab 12
Die 25-jährige Sofia liebt sowohl Männer als auch Frauen, sie verliebt sich nicht in ein Geschlecht, sondern in den Menschen. Frauen, androgyne Männer, "echte" Kerle - Sofia hat viele Erfahrungen gesammelt, doch für die große Liebe hat es bislang nicht gereicht. Sie erzählt Paula, was guter Sex für sie bedeutet und wie sie ihre eigene Sexualität entdeckt hat.
Alle Staffeln im Überblick
Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Selbstoptimierung, Talk
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen