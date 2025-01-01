Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 17: Spider-Man lässt grüßen
40 Min.Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Eine lebensgroße Spiderman-Figur findet ihren Weg in den Laden, und Rick entscheidet, ob sie bleiben darf. Corey begutachtet hingegen ein Vintage-Objekt des US-Militärs, mit dem Ausweise ausgestellt wurden.
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC