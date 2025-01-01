Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Jugendträume

Kabel Eins DokuStaffel 22Folge 2
Jugendträume

JugendträumeJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 2: Jugendträume

40 Min.Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein antikes Heizgerät lässt Chums Ohren glühen. Und: Rick ist beeindruckt von einer Skulptur, die er unbedingt im Laden haben will.

Weitere Folgen in Staffel 22

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Kabel Eins Doku
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 7 Staffeln und Folgen