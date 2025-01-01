Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Wasser auf meine Mühlen
40 Min.Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bietet Chum ein signiertes Foto des 1955 verstorbenen Baseballspielers Cy Young an. Rick prüft unterdessen eine riesige Seeflagge der US-Marine.
Weitere Folgen in Staffel 22
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC