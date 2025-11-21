Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 26vom 21.11.2025
21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Geschulte Augen begutachten eine Muskete aus dem Jahr 1830 der Marke West Point. Rick und Richard sind hingegen sehr von einem antiken Einarmigen Banditen angetan.

