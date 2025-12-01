Zum Inhalt springenBarrierefrei
Freiheitskämpfer

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 4vom 01.12.2025
Folge 4: Freiheitskämpfer

21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Ein Kunde bringt eine seltene Aufnahme einer Rede vor Dr. Martin Luther King jr. in den Laden. Sie wurde wenige Monate vor dessen Ermordung aufgenommen. Rick prüft, ob sie für einen Kauf in Frage kommt.

