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Peemoellers Heimattalk

Gisa Flake und Jessica Schwarz

Talk? Now!Staffel 1Folge 1vom 31.07.2026
Gisa Flake und Jessica Schwarz

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Peemoellers Heimattalk

Folge 1: Gisa Flake und Jessica Schwarz

45 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6

Entdecke die neue Folge von Peemöllers Heimattalk – Bikini Edition auf Mallorca, in der Moderatorin Ilka Peemöller zwei absolute Hochkaräter der deutschen Film- und Fernsehbranche begrüßt: die gefeierte Schauspielerin Jessica Schwarz und die vielseitige Künstlerin Gisa Flake. Erfahre im emotionalen und ausführlichen Interview exklusive Details über Jessica Schwarz' Rückkehr aus ihrer portugiesischen Wahlheimat nach Deutschland sowie spannende Einblicke in Gisa Flakes Karriere, die unter anderem für ihre Arbeit in der ZDF-Heute-Show und der Polizeiruf 110-Reihe bekannt ist.

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