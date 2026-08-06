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Perlen des Trentino - Schaumweine zwischen Gardasee und Dolomiten
Folge 1: Perlen des Trentino - Schaumweine zwischen Gardasee und Dolomiten
25 Min.Folge vom 06.08.2026
Das Trentino gilt als Italiens älteste und größte Sektregion. Hier wird Schaumwein nach der traditionellen Champagnermethode hergestellt. Die Erfolgsgeschichte begann 1874 am Agrarinstitut San Michele, wo Önologen ihr Wissen aus der Champagne weitergaben. Einer ihrer Schüler war Giulio Ferrari, der Ende des 19. Jahrhunderts Chardonnay und Pinot Noir anbaute und den Grundstein für die heutige Sekttradition legte. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
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Perlen des Trentino - Schaumweine zwischen Gardasee und Dolomiten
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