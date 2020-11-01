Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 01.11.2020
Der Zentralfriedhof ist eine Wiener Institution – hier hat der manchmal morbide Schmäh dieser Stadt sein Zuhause. Der verstorbene Publikumsliebling Peter Rapp huldigte diesem Genius Loci mit einer persönlichen musikalischen Führung zu den Ehrengräbern: Begleitet von jeweils einem prominenten heimischen Musiker besuchte er Grab für Grab, wo dann jeweils das passende Musikstück dazu gesungen wurde. Eine Veranstaltung, die es so wohl nur in Wien geben kann. Bildquelle: ORF/produktionsraum/

