ORF2Staffel 1Folge 1vom 23.09.2024
49 Min.Folge vom 23.09.2024

Als er seine ersten Stücke auf die Bühne brachte, schlug ihm der unverhohlene Hass von Boulevard und Bürgertum entgegen. Heute bleibt sein Rang als einer der wichtigsten Dramatiker im deutschsprachigen Raum unwidersprochen. Peter Turrini ist ein wortgewaltiger Mahner wann immer die Demokratie unter Druck gerät oder er faschistische Tendenzen wittert. Auch wenn er dies womöglich in Bescheidenheit abwehren würde: er ist eine moralische Instanz der Nation. Am 26. September wird der Kärntner Sohn eines Italieners 80. Regisseurin Danielle Proskar bittet den Dichter zu Wort – und lässt ihn lesen: Autobiographisches und Politisches zum Lachen und zum Weinen, zum Fürchten und zum Freuen. Bildquelle: ORF/PCMS/Epofilm

