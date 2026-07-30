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Pflanzerei

Pflanzerei vom 30.07.2026

ORF2Staffel 1Folge 124vom 30.07.2026
Pflanzerei vom 30.07.2026

Pflanzerei vom 30.07.2026Jetzt kostenlos streamen

Pflanzerei

Folge 124: Pflanzerei vom 30.07.2026

3 Min.Folge vom 30.07.2026

Die ORF-Tirol-Serie für Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen mit Thomas Arbeiter, Gärtnermeister Peter Köpke und Gärtnermeisterin Caroline Adlmeier vom Hödnerhof gibt es jeden Donnerstag kurz nach „Tirol heute“. Einmal im Monat gibt Profikoch Bojan Brbre aus der Wildschönau Tipps, wie man Kräuter und anderes Grünzeug zu Stars in Gerichten machen kann.

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