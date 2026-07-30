Pflanzerei vom 30.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Pflanzerei
Folge 124: Pflanzerei vom 30.07.2026
3 Min.Folge vom 30.07.2026
Die ORF-Tirol-Serie für Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen mit Thomas Arbeiter, Gärtnermeister Peter Köpke und Gärtnermeisterin Caroline Adlmeier vom Hödnerhof gibt es jeden Donnerstag kurz nach „Tirol heute“. Einmal im Monat gibt Profikoch Bojan Brbre aus der Wildschönau Tipps, wie man Kräuter und anderes Grünzeug zu Stars in Gerichten machen kann.
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