Die Geister des BürgerkriegsJetzt kostenlos streamen
Pforten zur Schattenwelt
Folge vom 12.10.2024: Die Geister des Bürgerkriegs
44 Min.Folge vom 12.10.2024Ab 12
Katrina und Jack reisen nach Petersburg, Virginia, um ein blutiges Schlachtfeld aus dem Bürgerkrieg zu erkunden. Hier starben in kürzester Zeit an die 2000 Soldaten der Unionstruppen und der Konföderierten. Heute ist das Gebiet eine große Museumsanlage, die die Besucher wie in einer Zeitmaschine in die damalige Welt zurückversetzt. Man erlebt hier eine Art von Schlachtfeld-Spuk: Geister von Soldaten, die durch die Wälder irren, körperlose Stimmen und Schattengestalten. Aber die Besucher sehen auch immer wieder die Geister von Kindern, darunter einen kleinen Jungen, der ihnen von einem Dachbodenfenster aus zuwinkt.
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Genre:Paranormal, Reise
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.