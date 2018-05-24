Pfusch am Bau - Staffel 14 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 6: Pfusch am Bau - Staffel 14 Folge 6
Alexandra Sec dachte, dass der Verkäufer die Mängel nach der Begutachtung gleich reparieren lassen würde, doch der Architekt meinte, es wäre ihre Schuld und das sie für die Wartung zuständig wäre. Die Besitzerin müsste demnach nicht nur die Fensterbänke jährlich neu verfugen, sondern auch sämtliche Holzbalken, die in die Fassade mit eingeputzt sind. Deshalb hat die Niederösterreicherin Bausachverständigen Günther Nussbaum um Hilfe gerufen. Er soll das Haus auf Herz und Nieren überprüfen. Bei der Begehung findet Nussbaum heraus: 4 Holztrame tragen den Balkon, beim ersten hat ein Schädlingsbefall das Holz komplett zerfressen, beim zweiten führte ein Wassereintritt zur Katastrophe. Der Bausachverständige will in weiterer Folge mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen, bekam aber nur Post von dessen Anwalt, der gleich auch seine Expertise in Frage stellt. In einem direkten Telefonat zeigt sich der Hausverkäufer wenig einsichtig, Ob sich der Verkäufer doch noch kooperativ zeigen wird, erscheint mehr als fraglich, wir bleiben dran am Fall von Alexandra Sec! Im steirischen Kirchbach ärgert sich ein junges Paar: Für ihren Neubau haben Isabella Streicher und Patrick Pürstner 225.000 Euro ausgegeben. Sehr schnell wurde 2016 das 107qm Haus aus Gasbeton von einem Vertragspartner aufgezogen und gleich nach dem Einzug gab es Probleme mit Schimmel. Für Isabella Streicher ist klar, dass starker Regen während der Bauzeit den Schimmelbefall ausgelöst hat, da der Gasbeton nicht genug Zeit zum Trocknen bekam. Der Vertragspartner reagierte damals prompt und stellte dem Paar zur Bekämpfung des Schimmels Entfeuchtungsgeräte, wie sie üblicherweise auf Baustellen verwendet werden, zur Verfügung, diese erschienen dem Paar aber wenig geeignet, ihre Wohnräume auszutrocknen. Danach verschlechterte sich das Verhältnis zum Vertragspartner immer weiter und jetzt hoffen die beiden, dass EU-Bausachverständiger Günther Nussbaum zwischen ihnen und dem Vertragspartner vermitteln kann.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick