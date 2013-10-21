Pfusch am Bau - Staffel 7 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 8: Pfusch am Bau - Staffel 7 Folge 8
49 Min.Folge vom 21.10.2013Ab 6
Wenn die Traumwohnung zum Albtraum wird! Wer Opfer von verpfuschten Bauarbeiten wird, muss hart um sein Recht und sein verlorenes Geld kämpfen. Die Familien sind am Ende und streiten mit den zuständigen Baufirmen. Wird die Gerechtigkeit siegen und das Schicksal der Häuslbauer ein positives Ende finden?
Pfusch am Bau
Produktion:AT, 2010
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4