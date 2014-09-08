Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau - Staffel 9 Folge 2

ATVStaffel 9Folge 2vom 08.09.2014
Pfusch am Bau - Staffel 9 Folge 2

Pfusch am Bau - Staffel 9 Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 2: Pfusch am Bau - Staffel 9 Folge 2

49 Min.Folge vom 08.09.2014Ab 6

Wenn die Traumwohnung zum Albtraum wird! Wer Opfer von verpfuschten Bauarbeiten wird, muss hart um sein Recht und sein verlorenes Geld kämpfen. Die Familien sind am Ende und streiten mit den zuständigen Baufirmen. Wird die Gerechtigkeit siegen und das Schicksal der Häuslbauer ein positives Ende finden?

