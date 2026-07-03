Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung reinJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 280: Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung rein
21 Min.Folge vom 03.07.2026
Mit einfachen, effektiven Übungen bringt „Philipp bewegt“ den ganzen Körper in wenigen Minuten in Schwung. Mobilisation, Dehnung und leichte Kräftigung sorgen dafür, dass Rücken, Schultern, Beine und Kreislauf gezielt aktiviert werden.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv