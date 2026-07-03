Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung rein

krone.tvStaffel 2026Folge 280vom 03.07.2026
Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung rein

Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung reinJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 280: Ganzkörper-Flow: Philipp bringt Bewegung rein

21 Min.Folge vom 03.07.2026

Mit einfachen, effektiven Übungen bringt „Philipp bewegt“ den ganzen Körper in wenigen Minuten in Schwung. Mobilisation, Dehnung und leichte Kräftigung sorgen dafür, dass Rücken, Schultern, Beine und Kreislauf gezielt aktiviert werden.

Weitere Folgen in Staffel 2026

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen