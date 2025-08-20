Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philosophisches Forum

Philosophisches Forum: Künstliche Intelligenz - besser als der Mensch?

ORF2Staffel 1Folge 4vom 20.08.2025
Philosophisches Forum: Künstliche Intelligenz - besser als der Mensch?

Philosophisches Forum: Künstliche Intelligenz - besser als der Mensch?Jetzt kostenlos streamen

Philosophisches Forum

Folge 4: Philosophisches Forum: Künstliche Intelligenz - besser als der Mensch?

91 Min.Folge vom 20.08.2025

In der digitalen Welt ist ein Rennen um die neueste Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) ausgebrochen. Wie wird sie unsere Arbeit, die Medizin, Beziehungen, Kunst und Kultur verändern? Wird KI künftig die Kriegsführung bestimmen - oder helfen, den Frieden zu sichern? Könnte KI selbst ein Bewusstsein entwickeln und sich verselbständigen? Ein philosophisches Forum über die Entwicklung der neuesten digitalen Technik und unsere Chance, sie im Zaum zu halten. Gäste: Peter Reichl, Informatiker an der Universität Wien Barbara Prainsack, Politikwissenschafterin an der Universität Wien Peter Kirchschläger, Ethiker und Theologe an der Universität Luzern Christian Dries, Philosoph und Soziologe an der Universität Freiburg Alexandra Ebert, KI-Expertin und Unternehmerin Moderation: Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Philosophisches Forum
ORF2
Philosophisches Forum

Philosophisches Forum

Alle 1 Staffeln und Folgen