Philosophisches Forum: Künstliche Intelligenz - besser als der Mensch?Jetzt kostenlos streamen
Philosophisches Forum
Folge 4: Philosophisches Forum: Künstliche Intelligenz - besser als der Mensch?
In der digitalen Welt ist ein Rennen um die neueste Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) ausgebrochen. Wie wird sie unsere Arbeit, die Medizin, Beziehungen, Kunst und Kultur verändern? Wird KI künftig die Kriegsführung bestimmen - oder helfen, den Frieden zu sichern? Könnte KI selbst ein Bewusstsein entwickeln und sich verselbständigen? Ein philosophisches Forum über die Entwicklung der neuesten digitalen Technik und unsere Chance, sie im Zaum zu halten. Gäste: Peter Reichl, Informatiker an der Universität Wien Barbara Prainsack, Politikwissenschafterin an der Universität Wien Peter Kirchschläger, Ethiker und Theologe an der Universität Luzern Christian Dries, Philosoph und Soziologe an der Universität Freiburg Alexandra Ebert, KI-Expertin und Unternehmerin Moderation: Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann
