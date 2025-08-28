Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philosophisches Forum

Philosophisches Forum: Liebe, Leidenschaft und Ehe - Wie geht Beziehung heute?

ORF2Staffel 1Folge 5vom 28.08.2025
Philosophisches Forum: Liebe, Leidenschaft und Ehe - Wie geht Beziehung heute?

Philosophisches Forum: Liebe, Leidenschaft und Ehe - Wie geht Beziehung heute?Jetzt kostenlos streamen

Philosophisches Forum

Folge 5: Philosophisches Forum: Liebe, Leidenschaft und Ehe - Wie geht Beziehung heute?

86 Min.Folge vom 28.08.2025

Die Sehnsucht nach Nähe, Geborgenheit und einem gemeinsamen Lebensentwurf besteht alters- und generationenübergreifend. Auch Menschen über 70 hoffen noch auf die große Liebe. Die Freiheit unserer Zeit bringt zugleich große Herausforderungen für Lust- und Liebesfragen: Wie verändern Selbstoptimierung und Dating-Apps unsere Bindungsfähigkeit – und unser Bild von Liebe? Was ist Liebe überhaupt? Und braucht es dazu noch die Institution der Ehe? Die Gäste: Emilia Roig, Politologin Robert Pfaller, Philosoph Martina Leibovici-Mühlberger, Ärztin und Psychotherapeutin Cornelia Mooslechner-Brüll, philosophische Praktikerin Martin Lintner, Moraltheologe Moderation: Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Philosophisches Forum
ORF2
Philosophisches Forum

Philosophisches Forum

Alle 1 Staffeln und Folgen