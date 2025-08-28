Philosophisches Forum: Liebe, Leidenschaft und Ehe - Wie geht Beziehung heute?Jetzt kostenlos streamen
Philosophisches Forum
Folge 5: Philosophisches Forum: Liebe, Leidenschaft und Ehe - Wie geht Beziehung heute?
Die Sehnsucht nach Nähe, Geborgenheit und einem gemeinsamen Lebensentwurf besteht alters- und generationenübergreifend. Auch Menschen über 70 hoffen noch auf die große Liebe. Die Freiheit unserer Zeit bringt zugleich große Herausforderungen für Lust- und Liebesfragen: Wie verändern Selbstoptimierung und Dating-Apps unsere Bindungsfähigkeit – und unser Bild von Liebe? Was ist Liebe überhaupt? Und braucht es dazu noch die Institution der Ehe? Die Gäste: Emilia Roig, Politologin Robert Pfaller, Philosoph Martina Leibovici-Mühlberger, Ärztin und Psychotherapeutin Cornelia Mooslechner-Brüll, philosophische Praktikerin Martin Lintner, Moraltheologe Moderation: Barbara Stöckl und Konrad Paul Liessmann
