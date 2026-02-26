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Philosophisches Forum

Philosophisches Forum: Wollen wir ewig leben?

ORF2Staffel 1Folge 6vom 26.02.2026
Philosophisches Forum: Wollen wir ewig leben?

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Folge 6: Philosophisches Forum: Wollen wir ewig leben?

89 Min.Folge vom 26.02.2026

Der Traum, den Tod besiegen zu können und ewig zu leben, ist so alt wie die Menschheit. Doch was traditionell in religiösen Bildern als Hoffnung auf ewiges Leben nach dem Tod ausgedrückt wird, tritt heute immer öfter in säkularem Gewand auf: als Versprechen auf unendliches Leben hier und jetzt. Gentechnik, Bioinformatik und Biologie arbeiten mit Hochdruck daran, dass der Traum von „Longevity“, also die Verlängerung der menschlichen Lebensspanne, Wirklichkeit wird. Superreiche investieren Millionen in die Langlebigkeitsforschung. Diese scheint manchen als Hoffnungsschimmer inmitten gegenwärtiger Krisen und Katastrophen. Zu welchen Opfern sind wir zur Erlangung von Langlebigkeit bereit? Wird „Longevity“ nur einer Elite zugutekommen, die es sich leisten kann? Und was sagt dieser Trend über die Endlichkeit des Menschen und ihre Verdrängung aus? Gemeinsam mit Moderatorin Barbara Stöckl und Gastgeber Konrad Paul Liessmann, Philosoph diskutieren: Markus Hengstschläger, Genetiker Matthias Beck, Mediziner u. Moraltheologe Sophie Juliane Veigl, Philosophin Johannes Huber, Arzt und Theologe Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

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