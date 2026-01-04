Pierre Boulez - Ein Leben für die MusikJetzt kostenlos streamen
Pierre Boulez - Ein Leben für die Musik
Folge 2: Pierre Boulez - Ein Leben für die Musik
Pierre Boulez, der als junger und ungeduldiger Künstler vorschlug, die Opernhäuser in die Luft zu sprengen, um mit der muffigen Tradition aufzuräumen, dirigierte später den Ring des Jahrhunderts ausgerechnet in Bayreuth und wurde ein geschätzter Gastdirigent bei den Spitzenorchestern der Welt. Er gründete 1976 das IRCAM, das ihm ein Instrument zur Erprobung seiner musikalischen Ideen gab, und starb im biblischen Alter von fast 91 Jahren in seinem geliebten Baden-Baden. Die Dokumentation „Pierre Boulez – Ein Leben für die Musik“ schreitet den Weg seiner Karriere ab und gibt auch Einblicke in die frühen Jahre des Ausnahmekünstlers. Neben dem umfangreichen und über viele Jahre gesammelten Film- und Interviewmaterial mit Pierre Boulez kommen auch sein Bruder Roger und Daniel Barenboim zu Wort, die mit ihren Erinnerungen nicht nur musikalische, sondern auch persönliche Episoden aus dem Leben des Musikers teilen.
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