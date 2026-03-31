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Pinzen, Fladen, süße Zöpfe

Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 31.03.2026
Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa

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Pinzen, Fladen, süße Zöpfe

Folge 1: Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa

45 Min.Folge vom 31.03.2026

Anita Lackenberger erkundet Europas Ostergebäck: Von Reindling und Pinze über Colomba bis zu Mazurek und Babka. Im Zentrum steht die Hefe – in Österreich "Germ" genannt – als Basis flaumiger Teige. Regionale Traditionen, religiöse Unterschiede und familiäre Rezeptgeheimnisse zeigen die Vielfalt europäischer Backkultur. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader

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