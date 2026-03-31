Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in EuropaJetzt kostenlos streamen
Pinzen, Fladen, süße Zöpfe
Folge 1: Pinzen, Fladen, süße Zöpfe - Osterzauber in Europa
45 Min.Folge vom 31.03.2026
Anita Lackenberger erkundet Europas Ostergebäck: Von Reindling und Pinze über Colomba bis zu Mazurek und Babka. Im Zentrum steht die Hefe – in Österreich "Germ" genannt – als Basis flaumiger Teige. Regionale Traditionen, religiöse Unterschiede und familiäre Rezeptgeheimnisse zeigen die Vielfalt europäischer Backkultur. Bildquelle: ORF/Produktion West/Gerhard Mader
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pinzen, Fladen, süße Zöpfe
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3