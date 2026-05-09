Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der versuchte DiebstahlJetzt kostenlos streamen
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
Folge 2: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der versuchte Diebstahl
24 Min.Folge vom 09.05.2026
Kaum sind die beiden Ganoven Donner-Karlsson und Bloom aus dem Gefängnis entlassen, hören sie von Pippis großem Goldschatz und machen sich auf den Weg zur Villa Kunterbunt. Doch Pippi entdeckt die beiden Einbrecher und kann sie überlisten. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/
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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie
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