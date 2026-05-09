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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der versuchte Diebstahl

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 09.05.2026
Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der versuchte Diebstahl

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Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie

Folge 2: Pippi Langstrumpf - Die Zeichentrickserie: Der versuchte Diebstahl

24 Min.Folge vom 09.05.2026

Kaum sind die beiden Ganoven Donner-Karlsson und Bloom aus dem Gefängnis entlassen, hören sie von Pippis großem Goldschatz und machen sich auf den Weg zur Villa Kunterbunt. Doch Pippi entdeckt die beiden Einbrecher und kann sie überlisten. Bildquelle: ORF/STUDIO 100 MEDIA/

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